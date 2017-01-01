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Dolar gece yarısı yükseldi. Oynak bir kur haline gelen dolarda rekor üstüne rekor kırılıyor.
Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.
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