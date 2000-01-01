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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü.
ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.
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