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1.2 milyonluk fatura da neyin nesi?

1.2 milyonluk fatura da neyin nesi?.12099
  • Giriş : 28.01.2017 / 19:43:00

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen iddialara cevap verdi.

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Elif Doğan Türkmen, 1.2 milyonluk haberleşme faturası ile ilgili açıklamada bulundu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, tartışma yaratan 1.2 milyon TL’lik haberleşme faturasıyla ilgili açıklama yaptı.

Meclis yönetimi tarafından satın alınan bu hizmetin fahiş fiyatından sorumlu tutulması gereken kişinin kendisi olmadığını savunan Türkmen, açıklamasında şunları kaydetti:

BENDEN ÖNCE ALINMIŞ BİR KARAR

“Milletvekili olarak yasama ve siyasi çalışmalarımı birçok yöntemlerle seçmenlerim ve kamuoyu ile paylaşmaktayım. Bu yöntemlerden bir kısmı ‘SMS’ ve ‘Yazılı Bildirim’ şeklindedir. Divan üyesi olarak; benden önce alınmış bir karar ile divan üyelerine verilen hakkı ben de kullandım. Bu kullanılan hak, tamamen seçmenlere, hemşerilerime, kamuoyuna yönelik bir bilgilendirme ve iletişim amaçlıdır.

BANA HİÇBİR MALİYET BİLDİRİLMEDİ

TBMM yönetimi tarafından satın alınan, kaça alındığını bilmediğimiz, kullanımımıza sunulan bu hak ve hizmetlerin fahiş fiyatlarından sorumlu tutulması gereken kişinin ben olmadığını düşünüyorum. Bu tamamen açık olan harcamaların ulaştığı düzey konusunda tarafıma hiçbir bilgi ve maliyet bildirilmemiştir. Asıl sorulması gereken sorunun; bu hizmetleri fahiş fiyatlardan satın alıp bu konuda bize en küçük bir bilgi bile vermeden kullananlara olması gerekir. Herkes şunu iyi bilsin, milletvekili olarak gerek divan üyesi olduğum süre boyunca gerekse daha sonra yaptığım yasama ve siyasi çalışmalarımı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğim. Önceliğimiz ve hesap vereceğimiz yer seçmenlerimiz ve milli iradedir. Hesabını veremeyeceğim tek bir çalışmamız ve hareketimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır.”

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