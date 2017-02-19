1 buçuk ayda 1 milyar dolar!
Yabancı yatırımcılar, Türkiye'de hisse senedi alımına devam ediyor. Son bir buçuk ayda yabancı yatırımcılar tarafından 1 milyar dolara yakın hisse senedi alımı yapıldı. Kendine getiri arayan para da şu sıralara borsaya ilgi gösteriyor.
Piyasalarda iyimserlik korunuyor. Borsada para girişlerine bağlı yükseliş eğilimi devam ederken faiz ve döviz tarafı sakin. Sermaye piyasalarındaki olumlu hava para piyasalarından destek görüyor. Beklenti veya olumlu fiyatlamaya konu olabilecek hikaye eksikliği, referandum belirsizliği, yatırım yapılabilir seviyenin altında kredi notu, yüksek enflasyon ve işsizlik gibi makro ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırım olasılığının önümüzdeki aylar için güç kazanması diğer anlatımla bardağın boş tarafı bu aşamada fiyatlamaya konu değil. Para girişleri, olumsuz bir çok gündemin fiyatlanıp geride kalması, endeksin uzun süredir baskı altında olması nedeniyle dolar bazında orta ve uzun dönem için primsiz görünümü borsada yükselişe etki eden gelişmeler.
BÜYÜK BOYUTLARDA DEĞİL
Kendine getiri arayan para bu sıralar borsaya ilgi gösteriyor. Yıl başından 10 Şubat haftasına kadar yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde yaklaşık bir milyar dolarlık alım, 800 milyon dolarlık tahvil bono satışı yaptılar. Yüksek kur, uzun süredir destek seviyelerinde kalan borsaya giriş için bir zemin oluşturdu. Yeni rekorlar deneyen döviz kurları daha düşük fiyattan TL’ye geçmiş olan yabancı yatırımcıların çıkışlarını zorlaştırırken yeni girişlere imkan sağladı. Tahvil bono, hisse senetleri işlemlerine bakıldığında toplamda piyasalara girişin çok büyük boyutlarda olmadığı daha çok mevcut pozisyonlarında araç değişikliği olduğu gibi izlenim de çıkıyor. FED kaynaklı gelişmeler, ABD Dolarının iç ve dış piyasalardaki seyri, Suriye, varlık fonu, Anayasa Değişikliği referandumuna bağlı siyaset, merkez bankası kaynaklı kararları, Suriye, yükselişini sürdüren dış borsalar genel gündem konuları. FED başkanı Yellen’in “faiz artışına” vurgu yapan açıklamalarının ardından beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verileri dış piyasalarda ABD Dolarına değer kazandırırken içeride Dolar/TL kuruna sınırlı bir yansıma gösterdi.
Benzer durum Türkiye ile aynı ligde yer alan diğer gelişen ülke para birimleri içinde geçerli. Ancak döviz kurlarının primli görünümüne rağmen geri çekilmelerin sınırlı kalması daha çok Türkiye’nin hassas döviz dengeleriyle açıklanabilir. Bu aşamada çok dillendirilmese de döviz kurlarının seyrinde dışarıdan yeni kaynak sağlama açısından varlık fonu ile ilgili gelişmeler yakından izlenecek. Bir süredir parasal sıkılaştırma uygulayan Merkez Bankası’nın 1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı reeskont kredilerinin 2 Ocak kuru ile geri ödemeleri TL olarak yapılabileceğini açıklaması döviz kurlarında ayrıca gevşemeye neden oldu. Merkez bankası kura baskı için değişik tedbirleri denemeye devam ediyor. Olumlu hava sürmekle birlikte borsada zayıflayan işlem hacmi ve sıklaşan kâr satışlarına bağlı yorgunluk, döviz kurlarında ise geri çekilmelerde destek oluşturma çabası görülüyor.
BORSADA 89.500 İLK DİRENÇ
Borsada çıkış trendi devam ediyor. 89.500 ilk direnç olarak görülürken bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. 89.500 seviyesinin geçilmesi durumunda ise çıkış hareketinin devamıyla 91.800 ve 93.100 seviyeleri gündeme gelecektir. 87.500-87.000 ise ilk destek noktaları. 87.000 seviyesinin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Aksi takdirde sonraki destekler 86.000-85.000 seviyelerinde bulunuyor. Çıkış trendi korunmakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.
KAR SATIŞLARI
Dolar/TL kuru kâr satışlarının etkisinde. 3.63-3.62 ilk destek seviyesi olarak görülürken sonraki destek 3.60-3.59 seviyelerinde. 3.59-3.63 destek bandının birbirine yakın olması tutunması açısından önemli bir referans. 3.59 seviyesinin altına gelinmesi durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. Tepki çıkışının devamı için 3.68 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki direnç noktası 3.76 olarak görülüyor. Destek seviyelerine geri çekilmelerde tepki alımları için izlenebilir.
HÜRRİYET
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