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Bir dakika içinde 2 milyon liralık soygun!

Bir dakika içinde 2 milyon liralık soygun!.13311
  • Giriş : 17.12.2017 / 09:01:00
  • Güncelleme : 17.12.2017 / 09:04:15

İstanbul'da kendilerine bir döviz bürosunu hedef olarak seçen hırsızlar, 2 milyon liralık soygun yaptı.

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İstanbul Fatih'te bir döviz bürosuna giren yüzleri maskeli hırsızlar, içinde yaklaşık 2 milyon lira değerinde döviz ve 1 kilogram altın olan çelik kasayı alarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Fatih Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk caddesi üzerinde bulunan bir dövizci bürosunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 lüks araçla döviz bürosunun önüne gelen şahıslar, ellerindeki kopyalanmış kumandayla elektronik kepengi kaldırdı. Ardından levye ile kapı kilidini kıran hırsızlar içeri girdi. Hırsızlar, içinde yaklaşık 2 milyon lira değerindeki döviz ve 1 kilogram altın olduğu belirtilen çelik kasayı sürükleyerek hızlı bir şekilde kendilerini bekleyen araca koyup, döviz bürosunun önünden ayrıldı. İş yeri sahibi olay yerine geldiğinde çelik kasanın olmadığını fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

"BU İŞİ PLANLAYARAK YAPTILAR"

İşyerinde yönetici olarak çalışan Ömer Faruk Ak, " Saat 04.10 civarında 4 tane alarm şirketi beni aradı. Ben normal zannettim. Bizim 4 tane döviz büromuz var. Gelip baktık ki, adamlar kasayı patlatmışlar. İki dakika içerisinde kasadaki bütün paraları kasa ile beraber alıp götürdüler. Şimdi emniyetten olumlu haberi bekliyoruz. İnşallah yakalarlar. Şuanda 2 Trilyon ve 1 kilogram altın gitti. İki araçla geldiler. Adamlar profesyonel hırsız. Adamlar zengin herhalde. İşleri güçleri yok bununla uğraşıyorlar, bunlar zengin hırsızlar. Ufak tefek adamlar değil. Bunu planlayarak yaptılar. Herhalde bizim dükkanın içerisinden değil de, dükkanın müşterisi de olabilirler" dedi.
Polis, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

TGRT

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