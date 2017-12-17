Bir dakika içinde 2 milyon liralık soygun!

Giriş : 17.12.2017 / 09:01:00

17.12.2017 / 09:01:00 Güncelleme : 17.12.2017 / 09:04:15

İstanbul'da kendilerine bir döviz bürosunu hedef olarak seçen hırsızlar, 2 milyon liralık soygun yaptı.