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1 Mayıs'ı kana bulayacak hainler yakalandı

1 Mayıs'ı kana bulayacak hainler yakalandı.10985
  • Giriş : 30.04.2017 / 10:02:00

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kana bulamayı planlayan hainler polislerin başarılı operasyonu ile yakalandı.

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1 Mayıs'ta infial yaratmak isteyen karanlık odakların kirli elleri, emniyet ekiplerinin operasyonu ile yakalanara gözaltına alındı.

Hürriyet'teki habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 1 Mayıs'ta eylem yaparak kaos ortamı oluşturma hazırlığında bulunan şüphelilerin DEAŞ Terör Örgütü üyesi olduğu, 2'sinin Suriye'den geldiği tespit edildi.Son dakika haberi... Bu sabah yakalandılar

Gözaltına alınan şüphelilerin 1 Mayıs'a katılan gruplara yönelik terör eylemi hazırlığında olduğu belirlenirken ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel yayın ve materyal ele geçirildi.

Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Buca'da yakalanan şüpheliler tahkikatın sürdürüldüğü İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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