1 milyon 100 bin liralık elbise alıcı bekliyor!

Giriş : 29.04.2018 / 09:34:00

29.04.2018 / 09:34:00 Güncelleme : 29.04.2018 / 09:37:11

7 kilogram ağırlığında olan ve 1 milyon 100 bin lira değer biçilen altından elbise alıcısını bekliyor.