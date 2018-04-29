1 milyon 100 bin liralık elbise alıcı bekliyor!
Sereks Fuarcılık tarafından Diyarbakır’da ikincisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı dün kapılarını ziyaretçilere açtı.
1 MİLYON 100 BİN LİRALIK ELBİSE
İlk gün oldukça yoğun ziyaretçinin katıldığı fuar ikinci günde de dolup taştı. 500 milyon lira değerindeki iki ton altının sergilendiği fuarda tüm gözler, 7 kilogram altından yapılan ve değeri 1 milyon 100 bin lira olan elbiseye çevrildi.
Altından elbiseyi yaptırıp fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunan Kamuran Kaya, katılımcılardan ve ziyaretçilerden memnun olduklarını söyledi.
Kaya, "Hem şehir esnafı olarak hem fuar katılımcıları olarak fuarın gidişatından memnunuz. Altından elbisemizi sipariş üzerine vücut ölçülerine göre yapıyoruz. Mankenin üzerindeki altından elbisenin ağırlığı yaklaşık 7 kilogram, piyasa değeri olarak 1 milyon 100 bin lira kadar bir değeri var. Fuara ise 150 kilogramlık bir altınla katıldık. Fuar beklentilerimizi karşılıyor. İstediğimiz yoğunluğu aldık. " dedi.
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