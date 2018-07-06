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10 bakanlık kaldırılıyor

10 bakanlık kaldırılıyor.36228
  • Giriş : 06.07.2018 / 17:19:00

Yeni gelecek sistem ile 10 bakanlığın kaldırılması bekleniyor.

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24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından yeni geçilecek sistem ile birlikte 10 bakanlık tarih olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından detaylarını paylaştığı yeni sisteme göre, etkin bir koordinasyon için bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürülecek.

Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilecek. "Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adıyla oluşturulacak yeni bakanlık, aileyi merkeze alan, her evden en az bir çalışanın olduğu yeni istihdam modeli ile daha mutlu insan ve toplum için hizmet verecek.

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