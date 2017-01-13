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10 bin polise kışla yolu göründü

10 bin polise kışla yolu göründü.22378
  • Giriş : 13.01.2017 / 09:23:00

FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen polisler bir şok daha yaşadı.

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15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda emniyetten ihraç edilen, askerliğini yapamamış10 bin polise kışla yolu açıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevlerinden alınan 10 bin polis, komiser ve başkomiser askere alınıyor.

Bu durumda olan polis ve amirlere çAğrı gönderilmeye de başlandı. Söz konusu polislerin, muayene işlemlerini yapmaları için askerlik şubelerine başvurmaları istendi.

10 YIL ÜZERİ ASKERDEN MUAF TUTULMUŞTU

2011 yılında çıkarılan “6109 sayılı Askerlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna” göre; 10 yıllık hizmetin ardından polislerin askerliklerini yapmış sayılacağı belirtilirken, bu süreyi doldurmadan polislik mesleğinden ayrılan veya meslekten atılan kişilerinse askerlik görevlerini yapmaları gerekiyor.

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