10 ilde FETÖ operasyonu: 14 kişi gözaltında
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 10 ilde düzenlenen operasyoblarda örgütle bağlantısı bulunan 14 kişi gözaltına alındı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Erzincan, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır, Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 muvazzaf subay ve astsubay ile daha önce meslekten ihraç edilmiş 3 asker gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada bulunan bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
STAR
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