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10 ilde FETÖ operasyonu: 30 kişi gözaltında

10 ilde FETÖ operasyonu: 30 kişi gözaltında.18993
  • Giriş : 04.10.2017 / 17:55:00

FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Tokat merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında iş adamlarının da olduğu 30 kişi gözaltına alındı.

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