10 ilde FETÖ operasyonu: 30 kişi gözaltında
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Tokat merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında iş adamlarının da olduğu 30 kişi gözaltına alındı.
TRT
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