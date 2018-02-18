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10 ilde FETÖ operasyonu: 9 kişi gözaltında

10 ilde FETÖ operasyonu: 9 kişi gözaltında.14469
  • Giriş : 18.02.2018 / 16:36:00

FETÖ'nün "mahrem ablalarına" yönelik operasyonda 9 kadın şüpheli gözaltına alındı.

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Büyüyen Beşik

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  kadın emniyet personeli ile emniyet mensuplarının eşlerine "mahrem ablalık"  yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Trabzon merkezli 10 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı  operasyonda 9 kadın zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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