10 ilde FETÖ operasyonu: 9 kişi gözaltında
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kadın emniyet personeli ile emniyet mensuplarının eşlerine "mahrem ablalık" yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Trabzon merkezli 10 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kadın zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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