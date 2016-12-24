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10 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

10 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı.14171
  • Giriş : 24.12.2016 / 12:02:00

FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde operasyon başlatıldı.

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Darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde operasyon başlatıldı.

14'ü çeşitli rütbelerde subay, 6'sı örgüt içerisinde 'abi' olarak adlandırılan 20 şüphelinin Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden yapılan FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yapılan teknik takibin ardından 14'ü çeşitli rütbelerde subay, 6'sı ise örgüt içerisinde 'abi' olarak adlandırılan 20 şüpheli belirlendi.

Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Iğdır, Muğla, Antalya, Edirne ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında gözaltılar olduğu öğrenilirken, çalışmalar devam ediyor.

ADIYAMAN'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, aralarında infaz koruma memuru, zabıt katibi ve mesleklerinden ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu zanlılardan 2'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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