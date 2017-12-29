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10 muvazzaf asker yakalandı!

10 muvazzaf asker yakalandı!.14171
  • Giriş : 29.12.2017 / 08:25:00

FETÖ soruşturması kapsamında Konya'da operasyonlar yapıldı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Konya'da düzenlenen operasyonlarda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında imamlık yapan 10 muvazzaf asker yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları öğrenilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 10'u muvazzaf astsubay, 2'si öğretmen 13 kişinin yakalanması için başlatılan çalışma çerçevesinde şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

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