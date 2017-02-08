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10'u akademisyen 14 kişiye tutuklama

10'u akademisyen 14 kişiye tutuklama.13836
  • Giriş : 08.02.2017 / 16:16:00

FETÖ soruşturması kapsamında Sakarya'da 14 kişi tutuklandı.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü'nün iletişim sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 10'u akademisyen olmak üzere 14 kişinin yakalandığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte düzenlenen operasyonda, aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu 10'u akademisyen 14 zanlı yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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