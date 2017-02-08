10'u akademisyen 14 kişiye tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte düzenlenen operasyonda, aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu 10'u akademisyen 14 zanlı yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
DİĞER HABERLER
Merve Kavakçı'nın eşi de ihraç edildi!
Merve Kavakçı'nın eşi Cihangir İslam'ın ihraç edildiği öğrenildi.
Flaş gelişme! Reina saldırısında 10 tutuklama!
39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısı ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.
Terör örgütünden TBMM'de kaşif
Terör örgütü DEAŞ'ın Meclis'in çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı.
Bakan talimatı verdi! Ödemeler başlıyor
Terörden zarar gören bölgelere yönelik yapılacak çalışma için kritik bir toplantı yapıldı.
4 bin 464 kişi ihraç edildi
OHAL kapsamındaki 686 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585 kişi ihraç edildi.