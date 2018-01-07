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'100 bin liraya yavru aslan satılıyor' iddiası!

'100 bin liraya yavru aslan satılıyor' iddiası!.22118
  • Giriş : 07.01.2018 / 09:33:00
  • Güncelleme : 07.01.2018 / 09:46:52

Evcil hayvan satışı yapan Murat Ergün’ün, yurt dışından vahşi hayvan getirip sattığı öne sürüldü.

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Sepet Beşik

Sosyal medyada Sakarya’da Murat Ergün isimli bir kişi hakkında yurt dışından kaçak yabani hayvan getirdiği ve sattığı iddia edildi. Hayvan severler tarafından Bimer ve Cimer’e çok sayıda şikayet başvurusu yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ve Sakarya Hayvan Sağlık Şube Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Murat Ergün sahibi olduğu DuphaPets isimli işletmenin 2016 yılında ruhsatının iptal edildiği, daha önce de 2 kez ruhsatsız hayvan bulundurmaktan ceza yediği belirtildi. İddialara göre işletmesi kapatılan Ergün Instagram ve Facebook üzerinden cins köpek satışı, WhatsApp üzerinden ise yabani hayvan satışı gerçekleştiriyor.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

DuphaPets isimli işletmesinde satışı yasak olan yabani hayvanlarla çekildiği resimler paylaşıldı. Bunun üzerine Ergün tüm fotoğraflarını sildi. Hayvan severlerin evinde yavru aslan beslediği ve 100 bin liradan satışa çıkardığını iddialarına karşılık sosyal medyadan açıklama yapan Ergün ise Sakarya Cumhuriyet Savcılığı’na hakkında yalan beyanlarda bulunulduğu ve sosyal medyada karalama kampanyası başlatıldığı için suç duyurusunda bulundu.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Müşterileri arasında ünlü isimler de bulunan Ergün’ün yüksek fiyatlarla vahşi hayvan sattığı iddia edildi ve yavru aslanlarla çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Ergün suçlamaları reddedip iddianın araştırılmasını istedi.

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