100 milyon kere Olmazsan Olmaz
Geçtiğimiz yılın en başarılı çıkış yapan isimlerinden Güliz Ayla, kendi adını verdiği ilk albümünün çıkış şarkısı 'Olmazsan Olmaz' ile YouTube VEVO'da kanal sahibi olan sanatçılar arasından klibi 100 milyon izlemeye ulaşan ilk ve tek Türk sanatçı oldu.
Genç sanatçı, VEVO’dan yasal başarı sertifikası alacak ilk Türk sanatçı olmanın heyecanını yaşıyor.
Şarkı yazarı ve yorumcu kimliğiyle adından sıkça söz ettirmeye başlayan başarılı sanatçının 'Olmazsan Olmaz' şarkısının sözü ve bestesi kendisine, düzenlemesi ise Efe Bahadır'a ait. Ergin Turunç yönetmenliğinde çekilen ve müzik dünyasına ilk kez “merhaba” dediği “Olmazsan Olmaz” klibinde Güliz Ayla; samimi ve doğal görüntüleriyle beğeni toplayarak müzikseverlerden tam not aldı. Şarkı, bu yıl yayında olan dizilerin yapımcıları tarafından da büyük bir ilgi gördü ve ekranlarda olan birçok dizide çalarak, yapımcıların da en çok talep ettiği şarkı oldu.
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