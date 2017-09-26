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1000 yolcu uçağı kaçırdı!

1000 yolcu uçağı kaçırdı!.24159
  • Giriş : 26.09.2017 / 14:33:00

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan arıza nedeniyle 1000 yolcu uçağı kaçırdı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda büyük panik. POLNET Bilgi Sistemi'nde yaşanan arıza nedeniyle uzun kuyruklar meydana geldi. Şimdiye kadar 1000 yolcu uçağı kaçırdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun POLNET Bilgi Sistemi’ndeki arızadan kaynaklandığı öğrenildi.

Yüzlerce kişi havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu. Şu ana kadar 1000 yolcunun uçaklarını kaçırdığı belirtildi.

Sistemdeki sorunun saat 12.00 sıralarında düzeltilmesiyle kuyruklar azaldı.

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