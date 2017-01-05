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105 asker eşi gözaltına alındı!

105 asker eşi gözaltına alındı!.13570
  • Giriş : 05.01.2017 / 10:50:00
  • Güncelleme : 05.01.2017 / 10:48:00

31 ilde yapılan operasyonlarda 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verildi.

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15 Temmuz sonrası başlatılan KPSS soruşturmasını sürdüren Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, 105 asker eşi için gözaltı kararı verdi.

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen ikisi albay, 14'ü yarbay, 40'ı binbaşı, 40'ı yüzbaşı, 4'ü üsteğmen eşi gözaltına alındı.

Şüphelilerin terör örgütü FETÖ'ye himmet, para transferleri, FETÖ tepe yönetimi ile irtibat ve Bank Asya'da para hareketi ile suçlandıkları öğrenildi.

Soruşturma dosyasında şüphelilerin genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına ait soruları sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli delil bulunduğu belirtildi. Ankara 29, İstanbul 21, İzmir 5 kişi olmak üzre Türkiye genelinde 31 ilde operasyon yapılıyor.

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