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11 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!

11 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!.25079
  • Giriş : 28.01.2018 / 14:14:00

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 11 bölge, 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

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Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada koordinatları verilen bölgelerde, milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Beytüşşebap İlçesi; 1541 rakımlı tepenin kuzeydoğusu, Sivrisinek sırtı, Hinzurik Tepe, Zoraba mevkii, Dönmezler 500 metre kuzeybatısı, Beyaza tepenin 400 metre kuzeybatısı, 2341 rakımlı tepenin 1 kilometre güneybatısı, Sarıyer tepenin 500 metre batısı, Hezil Çayı'nın 500 metre güneyi, 1749 rakımlı tepenin 300 metre kuzeydoğusu ve Taş Ağacı Deresi kırsal alanları arasında bulunan bölgelerde 29 Ocak 2018 – 12 Şubat 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

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