11 Eylül'ün mimarından Obama'ya mektup
Amerika Birleşik Devletleri'nde İkiz Kulelere yapılan saldırının mimarı olduğu iddia edilen Khalid Şeyh Muhammed, görevi 20 Ocak'ta Donald Trump'a devreden eski ABD Başkanı Obama'ya mektup gönderdi.
Guantanamo'da tutulan Şeyh Muhammed'in mektubu Ocak 2015'te yazdığı ancak askeri yargıç izin verene kadar Obama'ya gönderilmediği belirtildi.
Miami Herhald'ın haberine göre, 51 yaşındaki Şeyh Muhammed'in 18 sayfalık mektubu, "Yılanın başı ve baskı ve tiranlığın ülkesinin başkanı Barack Obama'ya" sözleriyle başlıyor. Şeyh Muhammed mektupta, "11 Eylül'de savaşı başlatan biz değildik. Siz ve topraklarımızdaki diktatörlerinizdi." ifadelerine yer veriyor.
Gazze'deki İsrail ablukasının ve ABD'nin Filistin polikasının 11 Eylül'ün neden yaşandığı sorusuna cevap olduğunu söyleyen Şeyh Muhammed, mektubunun giriş bölümünde Obama'ya, "Gazze'de ölen kardeşlerimizin kanı hala senin ellerinde" diyor.
Mektubunda, mahkemeden veya Obama'dan asla merhamet dilemeyeceğini belirten Şeyh Muhammed, "Ne yapmak istersen onu yap. Özgürlüğüm, esaretim ve ölümüm tüm faillerin ve tiranların üzerine beladır. Ve senin mahkemen beni ölüme mahkum ederse, ben daha mutlu olacağım. Allah ve peygamberle buluşacağım. Öldürdüğünüz tüm arkadaşlarımı ve Usama Bin Ladin'i göreceğim." ifadelerini kullandı.
11 Eylül 2001'de ABD'de New York, Pentagon ve Pennslyvania'da düzenlenen saldırılarda yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetmişti.
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