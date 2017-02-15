Facebook Twitter Rss

11 gün sonra kurtarıldı

11 gün sonra kurtarıldı.17133
  • Giriş : 15.02.2017 / 08:08:00

11 gün önce kuyuya düşen köpek, ekiplerin başarılı çalışması sonucu kurtarıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı'nın yaptığı robot kollar can kurtardı. Müge Anlı'nın programına da konu olan olayda mutlu sona ulaşıldı. İstanbul Beykoz'da kuyuya düşen köpek 11 gün sonra çıkarıldı.

Beykoz'da 70 metre derinliğinde ve 30 santimetre çapındaki su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı.

Dereseki Mahallesi'nde su kuyusuna düşen köpeğin sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine 11 gündür süren kurtarma çalışmalarına destek veren Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı, hayvanı bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Sondaj kuyusuna düşen köpeği kurtarma operasyonuna yaptıkları robotik kolla katılan liseli öğrenciler, çalışmalarını kameralarla kayıt altına aldı.

Öğrencilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kuyudan çıkarılan köpeğin sağlıklı olduğu görüldü.

Beykoz'da 70 metre derinliğinde ve 30 santimetre çapındaki su kuyusuna düşen ve vatandaşların ihbarı sonucu fark edilen kangal cinsi köpek için 11 gündür İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, belediye ekipleri ve hayvan hakları savunucularının katılımıyla kurtarma çalışması yürütülüyordu

153 sahte öğretmen yakalandı

SAT'lar El Bab'ı temizleyecek!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TSK'dan flaş El Bab açıklaması!

TSK'dan flaş El Bab açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), devam eden El Bab operasyonu hakkında konuştu.

Şehit cenazesine giderken kaza!

Şehit cenazesine giderken kaza!

Adana'dan Hatay'a şehit cenazesine giden Yunus timi kaza yaptı.

 

Beyoğlu'nda güvenlik önlemleri artırıldı

Beyoğlu'nda güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul Beyoğlu'nda güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.

MHP'li isim FETÖ'den gözaltına alındı!

MHP'li isim FETÖ'den gözaltına alındı!

Bilecik Söğüt İlçesi'nde MHP'li Genel Meclis Üyesi Tevfik Özütürk gözaltına alındı.

 

Reina katliamının planlayıcısı yakalandı

Reina katliamının planlayıcısı yakalandı

39 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırı ille ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.

Necmiye Alpay'a verilen ceza belli oldu

Necmiye Alpay'a verilen ceza belli oldu

Genel Yayın Yönetmeni ve Dilbilimci Necmiye Alpay hakkında istenen ceza belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya