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11 havacı askere FETÖ gözaltısı

11 havacı askere FETÖ gözaltısı.14171
  • Giriş : 12.07.2018 / 10:33:00

FETÖ soruşturması kapsamında 4 ilde operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 havacı asker gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de haklarında yakalama kararı bulunan 16 havacı askere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10'u muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilen 11 rütbeli asker gözaltına alındı, 5 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

TRT

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