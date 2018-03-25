Facebook Twitter Rss

11 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla ablasını öldürdü!

11 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla ablasını öldürdü!.15866
  • Giriş : 25.03.2018 / 09:40:00

Ordu'da 11 yaşındaki bir çocuk, tüfekle kazara ablasını vurarak ölümüne neden oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Olay, İnkur Mahallesi Fezviçakmak mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki S.K. evlerinde babasının tüfeğinin yerini değiştirmeye çalıştığı sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu 12 yaşındaki ablası E.K.’yi başından vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine annesi kızını yerde kanlar içerisinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kripto para birimi Bitcoin, yeniden düşüşe geçti

Bakan Fakıbaba: 250 bin düve vereceğiz

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kargo şoförü, 1 milyonluk kargoyu alıp kaçtı!

Kargo şoförü, 1 milyonluk kargoyu alıp kaçtı!

İstanbul'dan Bursa'ya 1 milyon TL değerindeki otomotiv ve teknoloji ürünlerini götüren kargo şoförü

Dolandırıcı 'Tosun' Facebook'ta yetişti!

Dolandırıcı 'Tosun' Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank’ın firari CEO’su Mehmet Aydın’ın tutuklanan eşi Sıla Aydın, 511 milyon TL’lik vurguna u

 

Evinden yorgana sarıp kaçırdılar!

Evinden yorgana sarıp kaçırdılar!

Mardin’de, evinden yorgana sarılarak kaçırılan D.M. (16), Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bulundu

Daha güzel bir dünya için ışıklar kapandı

Daha güzel bir dünya için ışıklar kapandı

'Dünya Saati' etkinliğinin bu yılki kampanyası kapsamında bir saatliğine İstanbul'un tarihi yerlerin

 

FETÖ'nün kitap şirketinden operasyon

FETÖ'nün kitap şirketinden operasyon

FETÖ soruşturması kapsamında Işık Yayıncılık'a yönelik operasyon başlatıldı.

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya