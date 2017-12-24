110 bin memur alımı müjdesi!
Başbakan Yıldırım'ın yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki süreçte 110 bin memur alınacak.
Yıldırım, "2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli, daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı'na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin, Adalet Bakanlığı'na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek." dedi.
DİĞER HABERLER
Çalışma Bakanı'ndan kadro açıklaması
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron kadro ile ilgili açıklama yaptı.
Kapalıçarşı Türk Lirasına dönüyor!
Kapalıçarşı'da dükkan sahipleri kiralarını artık TL olarak alacak.
Maliye Bakanı'ndan taşeron açıklaması
Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron düzenlemesi hakkında konuştu.
Booking.com yasağında yeni karar!
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, TÜRSAB ve Booking.com arasında görülen davada kritik bir karar verd