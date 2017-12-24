Facebook Twitter Rss

110 bin memur alımı müjdesi!

110 bin memur alımı müjdesi!.10097
  • Giriş : 24.12.2017 / 21:56:00

Başbakan Binali Yıldırım, on binlerce kişiye müjdeli haberi verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Başbakan Yıldırım'ın yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki süreçte 110 bin memur alınacak.

Yıldırım, "2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli, daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı'na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin, Adalet Bakanlığı'na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek." dedi.

Galatasaray'a Fatih Terim dopingi: 3-1

Dadaş Mehmet öldürüldü!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Çalışma Bakanı'ndan kadro açıklaması

Çalışma Bakanı'ndan kadro açıklaması

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron kadro ile ilgili açıklama yaptı.

Kapalıçarşı Türk Lirasına dönüyor!

Kapalıçarşı Türk Lirasına dönüyor!

Kapalıçarşı'da dükkan sahipleri kiralarını artık TL olarak alacak.

 

Maliye Bakanı'ndan taşeron açıklaması

Maliye Bakanı'ndan taşeron açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron düzenlemesi hakkında konuştu.

İşte emeklinin 2018 zammı!

İşte emeklinin 2018 zammı!

Memur ve emeklilerin merakla beklediği zam haberi geldi.

 

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Ekonomiye dair kritik açıklama Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geldi.

Booking.com yasağında yeni karar!

Booking.com yasağında yeni karar!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, TÜRSAB ve Booking.com arasında görülen davada kritik bir karar verd


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya