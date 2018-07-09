112'ye asılsız ihbara para cezası
Resmi Gazete'de yayınlanan ve bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK gereği bundan sonra 112 Acil ÇAğrı Merkezi'ne asılsız ihbar yapanlara para cezası uygulanacağı öğrenildi.
KHK'da 112 Acil ÇAğrı Merkezi ile ilgili bir madde de yer aldı.
Buna göre; 112 Acil ÇAğrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanacak.
NTV
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