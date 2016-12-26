113 yıllık havacılık tarihi Rahmi M. Koç Müzesi'nde
Wright Kardeşler’in Kuzey Karolina Eyaleti’nin Kitty Hawk kasabasında yaptıkları uçuş denemelerinin üzerinden tam 115 yıl geçti. 23 Eylül 1903’teki 3.5 saniyelik başarısız girişimden sonra 17 Aralık 1903 yılında Kitty Hawk kasabasında 12 saniyede 36,6 metre uçarak insanlığın ilk uçuşu gerçekleşti. Rahmi M. Koç Müzesi 115 yıldan daha eski havacılığın zengin tarihini paylaşmak için herkesi müzeye bekliyor.
Leonardo da Vinci, İbn Firnas, Hezarfen Ahmet Çelebi, Otto Lilienthal, İsmail Cevheri… Hepsinin ortak noktası ‘uçma sevdası’. Bugün, henüz insandaki uçma sevdasının bir tarihi yok. Ama 115 yıldan daha eski havacılığın tarihine Rahmi M. Koç Müzesi havacılık koleksiyonuyla ışık tutuluyor.
Rahmi M. Koç Müzesi, açık alanda yer alan tüm zamanların en önemli uçağı Douglas DC-3 ve F 104S Starfighter avcı bombardıman uçağından, Mustafa V. Koç / Lengerhane Binası’ndaki 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başlarında kullanılan İngiliz, Alman, Fransız ve İtalyan yapımı eğitim, keşif, avcı ve bombardıman uçak modellerine; pilotların kullandığı pek çok eşyanın yanı sıra bazı orijinal uçak motorlarına ev sahipliği yapıyor.
Neler görebilirsiniz?
Wright Kardeşler Dioraması:
Wright Kardeşler’in 17 Aralık 1903 tarihinde gerçekleştirdikleri ilk uçuşu temsil eden model. Sayın Aykut Suavi tarafından İstanbul’da yapılmış.
F-104 Starfighter:
Müzenin girişinde ziyaretçileri karşılayan bu bombardıman uçak şüphesiz müzenin sembollerinden biri. 1974 yılında İtalya’da Fiat lisansı ile imal edilmiş ve yirmi yıl boyunca Türk Hava Kuvvetleri’nde hizmet vermiş. Kısa ve olağanüstü ince kanatlarıyla 2.2 Mach üzerindeki hızı, uçağa yüksek bir performans kazandırırken kontrolünü de zorlaştırmakta. Bu nedenle eğitim uçuşları sırasında pek çok pilot yaşamını kaybetmiş. Müzeye Türk Hava Kuvvetleri tarafından bağışlanmış.
Douglas DC-3 Dakota:
Tüm zamanların en önemli uçağı olan Douglas DC-3 ilk uçuşunu 1935’te gerçekleştirmiş. 1940-50’lilerde sivil havacılığın belkemiği haline gelen uçak, tüm zamanların en sevilen ve en başarılı uçaklarından. Müzede sergilenen uçak, Amerikan Hava Kuvvetleri’nde askeri c-47 Skytrain olarak hizmet görmüş, daha sonra DC-3 olarak değiştirilmiş. Sayın Nedim Sulyak tarafından müzeye bağışlanmış.
De Havilland Vampire FB Mk 6:
İlk uçuşunu 1943 yılında gerçekleştiren İngiliz üretimi De Havilland DH100 Vampire Savaş uçağı, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Kraliyet Ordusu tarafından kullanılmış. Şeklinden dolayı ‘Örümcek Yengeci’ lakabını taşıyan bu uçak o dönemde yüksek performanslı askeri uçak yapımında kullanılan teknikle üretilen, ahşap ve metal malzemenin bir arada kullanıldığı son uçak.
Jet Provost T3A:
Jet Provost, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından 1955’ten 1993 yılına kadar kullanılan bir eğitim uçağı. Bu uçaklar daha sonra BAC’a (İngiliz Havacılık Şirketi) dahil olan Hunting Şirketi tarafından üretilmişler ve pistonlu motorlu Percival Provost temel eğitim uçağından geliştirilmişler. Müzede bulunan uçağın modeli Rolls Royce Viper 101 motoruyla donatılmış.
B-24 Liberator:
1 Ağustos 1943’te Kara Pazar olarak adlandırılan günde Romanya’daki Ploesti petrol rafinelerini bombalamak üzere Bingazi’den kalkan 178 Liberator’den biri. Hedefi bombalamasının ve bir Alman savaş uçağı tarafından vurulmasının ardından Kıbrıs’taki İngiliz Üssü’ne inmeye çalışmış ancak Antalya yakınlarında denize mecburi iniş yapmış. Uçak, kazadan sağ kurtulan yedi kişiden biri olan Roy Newton’un yardımıyla 1955 yılında çıkarılmış ve restore edilerek sergilenmeye başlanmış.
J-79 Tek Milli Turbojet Motoru:
1963 yılında Amerika’da General Electric tarafından üretilen ve müzenin bahçesinde sergilenen F-104S Starfighter uçağına ait motor. Aartyakıcı kullanıldığında 79.3 N itiş gücüne sahip motor Türk Hava Kuvvetleri tarafından müzeye bağışlanmış.
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