12 Eylül darbe davasında karar!
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. 12 Eylül darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ali Tahsin Şahinkaya hakkında sanıkların ölmüş olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verildi.
12 Eylül askeri davasına ilişkin darbeci generaller Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava bugün sonuçlandı. Mahkeme, iki sanığın hayatlarını kaybetmiş olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.
2012 yılında ilk duruşması yapılan davanın bugün son duruşması Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşmada Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın avukatları ile müşteki tarafın avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen müştekiler, Yargıtay'ın bozma kararına mahkemenin direnmesini talep etti.
'BARİ APOLETLERİNİ SÖKÜN'
Müştekilerin avukatları da yaptıkları son savunmada iki sanığın hayatını kaybettiğini, 1632 sayılı Askeri Kanun uyarınca en azından rütbelerinin sökülmesi talebinde bulundu. Verilen aranın ardından mahkeme iki sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar verirken; sanık generaller Evren ve Şahinkaya'nın rütbesinin sökülmesi talebini reddetti.
HÜRRİYET
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