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12 general emekliye sevk edildi

12 general emekliye sevk edildi.12558
  • Giriş : 04.08.2018 / 13:13:00

12 general, 30 Ağustos tarihi itibariyle emekliye sevk edildi.

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Sepet Beşik

24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi sonrası gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar kapsamında 12 general, 30 Ağustos tarihi itibariyle emekliye sevk edildi.

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görev süreleri  bir yıl uzatılan generaller arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve  Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Şeref Öngay, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen  Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin  ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Nihat Kökmen de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla hayata geçen YAŞ  kararları kapsamında görev süreleri 1 yıl uzatılan general/amiral sayısı 13 oldu.  12 general/amiral ise 30 Ağustos tarihi itibarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk  edildi. Yapılan terfilerin arından 215 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos 2018  tarihi itibarıyla 244'e yükseltildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, görev süresi bir yıl uzatılan  generaller arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK)  Korgeneral Şeref Öngay da bulunuyor. Öngay, daha önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı  Kurmay Başkanlığı görevini de yerine getirmişti.

Tümgeneral Veli Tarakcı da temdit alan bir diğer isim oldu.  Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümeninin Komutanı olan Tarakcı, başta Kato olmak  üzere bölgedeki birçok terör operasyonunu sevk ve idare etti. Şırnak'ta  helikopter kazası sonrası şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yerine Şırnak  23. Piyade Tümen Komutanlığına atanan Tarakcı, geçen sene de görev süresi  uzatılan komutanlar arasında yer almıştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında rütbesinde görev süresi bir sene daha  uzatılan tuğgeneraller Halil Soysal, Sıtkı Varlı, Tevfik Algan, Necdet Tuna, Ufuk  Demirkılıç ve Celalettin Bacanlı olarak sıralandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev süresi uzatılan tek isim ise  Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında Korgeneral Nihat Kökmen'in görev süresi  bir sene daha uzatıldı. Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı olan Korgeneral Kökmen,  daha önce Hava Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Başkanlığı yaptı. Tümgeneral Ali  Çetinkaya ile Tuğgeneraller Ahmet Biçer ve İmdat Bahri Biber Hava Kuvvetleri  Komutanlığında temdit edilen isimler arasında yer aldı.

Emekliye sevk edilen isimler

Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral  Mehmet Daysal ile 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın 30 Ağustos  itibarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Mehmet Göktan,  3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı  Tümgeneral Asım Kocaoğlu emekliye sevk edilen diğer isimler oldu. Tuğgeneraller  Mustafa Gönel, Kazım Dalkıran ve İbrahim Özbudun ise Kara Kuvvetleri  Komutanlığında 30 Ağustos itibarıyla emekli edilecek generaller arasında yer  aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Deniz Teknik Komutanı Tümamiral Ahmet  Çakır, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım ile Çanakkale  Boğaz Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül emekli edilirken, Hava Kuvvetleri  Komutanlığında kadrosuzluktan emekliye sevk edilen tek isim Tuğgeneral Ergün  Kahraman oldu.

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