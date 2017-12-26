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12 ilde FETÖ operasyonu: 25 kişi gözaltında

12 ilde FETÖ operasyonu: 25 kişi gözaltında.14171
  • Giriş : 26.12.2017 / 11:44:00

FETÖ soruşturması kapsamında 12 ilde operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kars merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantılı 25 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kars merkezli, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Düzce, Edirne, Hakkari, Kahramanmaraş, Erzincan, Sivas ve Tekirdağ'da önceden tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüt içerisindeki TSK mensupları ile irtibat kurmak ve kendileri ile TSK personelinin deşifre edilmesini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit hususi hatlar üzerinden irtibat kurdukları yönünde bilgiler elde eden polis, yaptığı çalışmada, açık kimlik bilgileri tespit edilen 3 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 9 üsteğmen, 8 astsubay olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli 25 kişi adliyeye sevk edildi. 25 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 14’ü ise ‘etkin pişmanlık hükümlerinden’ yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız, demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.

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