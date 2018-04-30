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12 ilde operasyon: 25 kişi gözaltına alındı

12 ilde operasyon: 25 kişi gözaltına alındı.14171
  • Giriş : 30.04.2018 / 12:23:00

FETÖ soruşturması kapsamında 12 ilde operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlere yönelik soruşturma kapsamında telefonlarına ByLock yükledikleri, deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefonlar kullandıkları belirlenen 5'i albay, 5'i yarbay 13'ü binbaşı ve 2'si yüzbaşı olmak üzere 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İzmir, Denizli, İstanbul, Çanakkale, Osmaniye, Sakarya, Diyarbakır, Konya, Eskişehir, Balıkesir ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem yürütülen şüphelilerden 11'inin pilot, 11'inin KHK ile ihraç, 2'sinin ise emekli edilen eski TSK personeli oldukları, 12'sinin de geçici olarak görevden uzaklaştırıldıkları öğrenildi.

NTV

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