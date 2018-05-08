12 ilde polis harekete geçti: 18 kişi gözaltında
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Batman'ın da bulunduğu 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Ünlü profesör hayatını kaybetti
Ünlü profesör Namık Çevik, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Eski kaymakama FETÖ'den hapis cezası
Eski kaymakam Hüseyin Eryiğit'e FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
İYİ Partili isim gözaltına alındı
İYİ Partili Kerim Çoraklık, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
Salih Mirzabeyoğlu İstanbul'a getirildi
Beyin kanaması geçiren Salih Mirzabeyoğlu İstanbul'a getirildi.
25 ilde FETÖ operasyonu: 16 kişi gözaltında
FETÖ soruşturması kapsamında 25 ilde operasyonlar düzenlendi.