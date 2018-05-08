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12 ilde polis harekete geçti: 18 kişi gözaltında

12 ilde polis harekete geçti: 18 kişi gözaltında.18868
  • Giriş : 08.05.2018 / 17:28:00

FETÖ soruşturması kapsamında 12 ilde polis ekipleri harekete geçti.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Batman'ın da bulunduğu 12 ilde  gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TRT

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