12 ilde polis harekete geçti
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonlarda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 22 kişi gözaltına alındı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgüte finans sağladıkları belirlenen FETÖ/PDY üyesi 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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