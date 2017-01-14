12. madde kabul edildi
TBMM'de "anayasa" mesaisi devam ediyor. Anayasa değikliğine ilişkin maddeler hızlı oynalanarak Meclis'ten geçiriliyor.
Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzlaşarak Meclis'e taşıdığı anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanının OHAL yetkisini düzenleyen 12. madde 344 oyla kabul edildi.
Bugün AYM'nin üye sayısını düşüren 13. madde ve HSYK'nın üye sayısını 13'e çıkartan 14'üncü maddelerin de oylanması bekleniyor. Genel Kurul, saat 14.00'te kapılarını açtı.
CHP ve HDP'nin verdiği grup önerilerinin ardından TBMM'de şu anda görüşmeleri tamamlanan 12. maddenin görüşülmesine geçildi. Sert tartışmaların ardından yapılan oylamada 344 kabul, 133 ret, 2 boş, 3 geçersiz oy çıktı.
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