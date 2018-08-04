12 muvazzaf asker gözaltında
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Van merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
BİRÇOK İLDE OPERASYON YAPILDI
Van Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Van, Adana, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Muğla, Osmaniye, Tokat ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.
Zanlıların adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlara el konuldu, 4 şüphelinin de arandığı belirtildi.
SABAH
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