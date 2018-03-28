12 öğretmene FETÖ gözaltısı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Bilecik'te yapılan operasyonlarda örgütle bağlantısı bulunan 12 öğretmen gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce mesleklerinden ihraç edilen 12 öğretmeni yakaladı. Şüpheliler Emniyete getirildi.
TRT
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