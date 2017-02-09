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12 yaşındaki kayıp kız bulundu

12 yaşındaki kayıp kız bulundu.16577
  • Giriş : 09.02.2017 / 11:48:00

12 yaşındaki kayıp kız Müge Anlı’da adım adım takip edilerek bulundu.

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İstanbul Çorlu’da yaşayan 12 yaşındaki Sudenur Alkaşı dün okuldan eve dönmedi. 7’nci sınıf öğrencisi küçük kızın ailesi tüm gece yaptıkları arama çalışmasında kızlarına ulaşamayınca Müge Anlı’ya sığındı.

Gözyaşları içinde kızlarının hayatından endişe ettiklerini söyleyen Alkaşı Ailesi bir an önce bulunabilmesi için Müge Anlı’dan yardım istedi. Birkaç ay önce 25 yaşındaki bir çocuğun Sudenur’u kaçıracağına dair mesaj attığını anlattılar.

Sudenur’un nerede olduğuna dair araştırmalarına başlayan Müge Anlı, ilk önce küçük kızın otobüsle Ankara’ya gittiği bilgisine ulaştı. Adım adım küçük Sudenur’u izledi. Müge Anlı en sonunda da Ankara’da kızı yanında tutan Kadir isimli şahsa ulaştı.

Canlı yayında kızı yayında tutan kişiyle konuşan Müge Anlı, kızı bir an önce polise teslim etmesini istedi. 

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