122 ülke destek verdi, kabul edildi
Özellikle sivil toplum kuruluşlarının kampanyalarıyla uzun süredir müzakereleri yürütülen Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, sonunda BM Genel Kurulu'nda oylandı.
122 ülkenin desteği ile anlaşma kabul edildi.
DİĞER HABERLER
Almanya alev alev!
Almanya'nın Hamburg eyaletinde çıkan olaylardan sonra bazı Bakanlar dışarı çıkamadı.
Suriye'de ateşkes! Rusya ve ABD anlaştı!
ABD ve Rusya, Suriye'nin güneybatısında ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.
Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme!
Kıbrıs görüşmeleri sırasında Rum tarafının görüşmelere devam etmek istemediği belirtildi.
'Büyük buluşma' gerçekleşti
ABD'de büyük krize konu olan Trump - Merkel buluşması bu kez Almanya'da gerçekleşti.
Erdoğan: Talep gelirse üssü kapatırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'dan bir talep gelmesi üzerine üssü kapatabileceklerini b
İnterpol'den o iddiaya yalanlama
Uluslararası Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada "erişim yasağı iddiası yalanlandı.