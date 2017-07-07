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122 ülke destek verdi, kabul edildi

122 ülke destek verdi, kabul edildi.18809
  • Giriş : 07.07.2017 / 22:33:00

ABD, İngiltere ve Fransa'nın sert tepkisine rağmen 122 ülkenin desteği ile Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması kabul edildi.

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Özellikle sivil toplum kuruluşlarının kampanyalarıyla uzun süredir müzakereleri yürütülen Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, sonunda BM Genel Kurulu'nda oylandı.

122 ülkenin desteği ile anlaşma kabul edildi.

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