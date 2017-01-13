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13. Cuma'ya meydan okudu

13. Cuma'ya meydan okudu.18564
  • Giriş : 13.01.2017 / 11:23:00

Başarılı sunucu ve oyuncu Esra Sönmezer, İnstagram üzerinden takipçileriyle paylaştığı yazıyla sevenleri arasında tartışma başlattı.

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Paylaştığı bir yazıyla tüm dünyadaki inanılan ve korkulan 13. Cuma teorisine meydan okudu. 13 rakamının uğuruna inanan güzel oyuncu “Okulda başarılı bir öğrenciydim. 13 numaraydım, kapı numarası 13 olan bir eve taşındım, 1 yıl sonra mucize şekilde kendi evim oldu. Ben 13 rakamını çok seviyorum. Ölüm getirir yok dışarı çıkmayın demelerine sadece gülüyorum. Şimdiden bazı arkadaşlarım bu cuma günkü randevularını iptal ettiler bile. Evrenden nasıl enerji çekip ona kendini inandırırsan onu yaşarsın. Milenyum cağındayız bu tip batıl inançları çoktan geride bırakma zamanı geldi de geçiyor” dedi. 13 rakamının inanılanın dışında kendisine uğur getirdiğini ve yazılan bir kader olduğunu bu yüzden rakamların yaşamımız üzerinde bir hükmü olmadığını savundu.

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