13 ilde FETÖ operasyonu: 17 kişi gözaltında
15 Temmuz darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında soruşturması kapsamında Ankara, Erzurum, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kütahya, Tokat, Van ve Zonguldak'ta 3'ü meslekten ihraç edilen subay ve astsubay, harp okulu öğrencisi ile sivil askeri imam hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
TRT
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