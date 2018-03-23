13 ilde FETÖ operasyonu: 55 kişi gözaltında
15 Temmuz'da başarısız bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın İstanbul merkezli 13 ilde yürüttüğü operasyonlarda 55 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilerin, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde elde edilen belgeler doğrultusunda belirlendiği öğrenildi.
55 kişiye yöneltilen bir diğer suçlama ise Bank Asya’ya para yatırmak.
SPUTNİK
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