13 ilde operasyon: 21 asker yakalandı!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 20'si muvazzaf asker 21 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Elazığ, Yozgat, Samsun, Hakkari, Malatya, Kayseri, Muğla ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20'si muvazzaf asker, 21 şüpheli gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
TRT
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