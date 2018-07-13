Facebook Twitter Rss

13 ilde operasyon: 98 gözaltı

13 ilde operasyon: 98 gözaltı.14171
  • Giriş : 13.07.2018 / 11:23:00

FETÖ soruşturması kapsamında 13 ilde operasyonlar düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

15 Temmuz'da başarısız bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik devam eden operasyonlarda 98 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, sabit olan kontörlü telefonlardan "Mahrem İmamlar" tarafından ardışık olarak aranan 98 askerî personelin gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek

Şarkıcı Demet Akalın'ın eşine haciz şoku

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Çeşme'de kurtarma operasyonu

Çeşme'de kurtarma operasyonu

Çeşme açıklarında mahsur kalan göçmenler için operasyon başlatıldı.

İşte TCDD Çorlu faciası raporu!

İşte TCDD Çorlu faciası raporu!

TCDD, Çorlu'da yaşanan tren faciası ile ilgili rapor hazırladı.

 

Meclis Başkanı kararı Resmi Gazete'de

Meclis Başkanı kararı Resmi Gazete'de

Meclis Başkanlığı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

TSK'dan Irak'a operasyon: 8 terörist öldürüldü

TSK'dan Irak'a operasyon: 8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı.

 

ODTÜ'lü öğrenciler: Pişmanız

ODTÜ'lü öğrenciler: Pişmanız

ODTÜ'de olay yaratan o pankartı taşıyan 4 kişi tutuklandı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında İzmir'de operasyonlar düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya