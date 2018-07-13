13 ilde operasyon: 98 gözaltı
15 Temmuz'da başarısız bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik devam eden operasyonlarda 98 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, sabit olan kontörlü telefonlardan "Mahrem İmamlar" tarafından ardışık olarak aranan 98 askerî personelin gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.
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