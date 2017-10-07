14 asker FETÖ'den tutuklandı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 askerden 14'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullancılarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve nöbetçi hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli askerin sorgusu tamamlandı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 14 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Serbest kalan şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı kondu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullancılarına yönelik soruşturma kapsamında 43 asker gözaltına alınmıştı. Savcılık, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgütün TSK yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdiği gerekçesiyle 11 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasını, 20 şüphelinin ise ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan tutuklanmasını talep etmişti.
Diğer 12 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
TRT
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