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14 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi gözaltında

14 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi gözaltında.14171
  • Giriş : 26.02.2018 / 17:57:00

FETÖ soruşturması kapsamında 14 ilde operasyon düzenlendi.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Malatya merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 5'inin tutuklandığı öğrenildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 20 Şubat'ta örgütün 'kadın yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda Malatya merkez ile Hatay, İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara, Sakarya, Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Trabzon ve Adana'da belirlenen 18 adreste 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.O., S.S., S.M., G.U. ve F.G. tutuklanırken, 13 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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