14 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi gözaltında
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Malatya merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 5'inin tutuklandığı öğrenildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 20 Şubat'ta örgütün 'kadın yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda Malatya merkez ile Hatay, İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara, Sakarya, Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Trabzon ve Adana'da belirlenen 18 adreste 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.O., S.S., S.M., G.U. ve F.G. tutuklanırken, 13 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Afrin'de flaş gelişme! Bir köy daha temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik operasyonunda gelişme yaşandı.
FETÖ operasyonunda tutuklu sayısı yükseldi
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.
İzmir'de korkunç olay! Anne babasını öldürdü!
İzmir'de şizofreni tedavisi gören Deniz Çopur (45), tartıştığı babası Tahsin (82) ve annesi Tuna Çop
Düğün bitti, operasyon başladı!
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan kız çocuğu