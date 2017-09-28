Facebook Twitter Rss

14 ilde muvazzaf askere operasyon

14 ilde muvazzaf askere operasyon.18868
  • Giriş : 28.09.2017 / 13:52:00

FETÖ soruşturması kapsamında 14 ilde operasyonlar düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına üye olduğu iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığinca başlatılan FETÖ'nün TSK'daki  yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında yakalama kararı  verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince AydınAnkara, İzmir, Mardin, Muğla, Hatay, Konya, Eskişehir, Kırıkkale, NevşehirŞanlıurfa, Kilis, Diyarbakır, Balıkesir'de gerçekleştirilen eş zamanlı  operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda ele geçirilen bazı dijital verilere  el konuldu. Aralarında örgütün sözde mahrem imamlar ile muvazzaf subay ve  astsubayların bulunduğu şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

TÜRKİYE

Elektriğe zam yok!

Başbakan, Ibadi ile görüştü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul'un yeni başkan belli oluyor!

İstanbul'un yeni başkan belli oluyor!

Büyük gün geldi çattı. İstanbul'un yeni başkanı bugün belli olacak.

Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu açıklaması

Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Naim Süleymanoğlu ile ilgili konuştu.

 

İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 kişi yakalandı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 kişi yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde operasyon düzenlendi.

Ankara'da korkutan yangın!

Ankara'da korkutan yangın!

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük bir yangın çıktı.

 

200 öğrenci zehirlendi!

200 öğrenci zehirlendi!

Diyarbakır'da 200 öğrencinin yedikleri öğle yemeğinden zehirlendiği tespit edildi.

Saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Yakalandılar!

Saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Yakalandılar!

İstanbul'da saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristler yakayı ele verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya