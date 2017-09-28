14 ilde muvazzaf askere operasyon
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına üye olduğu iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığinca başlatılan FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Aydın, Ankara, İzmir, Mardin, Muğla, Hatay, Konya, Eskişehir, Kırıkkale, Nevşehir, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır, Balıkesir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların evlerindeki aramalarda ele geçirilen bazı dijital verilere el konuldu. Aralarında örgütün sözde mahrem imamlar ile muvazzaf subay ve astsubayların bulunduğu şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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