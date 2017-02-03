14 muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 14 muvazzaf askerin düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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