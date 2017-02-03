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14 muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

14 muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı.14171
  • Giriş : 03.02.2017 / 11:32:00

FETÖ soruşturması kapsamında 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 14 muvazzaf askerin düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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