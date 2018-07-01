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14 ülkeyle anlaşma: Sığınmacılar gönderilecek

14 ülkeyle anlaşma: Sığınmacılar gönderilecek.20833
  • Giriş : 01.07.2018 / 08:49:00

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 14 ülkeyle anlaşma sağlayarak sığınmacıları gönderme kararı aldı.

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Deutcshe Welle Türkçe'nin haberine göre CSU'nun sığınmacıların geri çevrilmemesi halinde koalisyon hükümetini çöketmekle tehdit ettiği Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu krizi çözmeye yönelik Avrupa Birliği'nde (AB) belli bir uzlaşı sağladı.

Haberde, CDU lideri Merkel'in, koalisyon ortakları SPD ile CSU'ya gönderdiği mektuplarda, Almanya'ya girmeye çalışan sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkeye hızla gönderilmesi konusunda 14 ülkeyle anlaşmanın garantilediği belirtildi.

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Merkel'in sığınmacı politikasını eleştirenlerin başını çeken Macaristan, Polonya ve Çekya'nın da anlaşmayı kabul ettiği kaydedildi.

Ancak Macaristan hükümeti sözcüsü, Almanya ile anlaşıldğı iddialarını reddetti.

Mektupta adı geçen diğer ülkeler ise Belçika, Fransa, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İsveç.

BUGÜNE DEK YÜZDE 15'İ GÖNDERİLEBİLDİ

Şu anda Almanya'ya girmeyi başarmış sığınmacılardan sadece yüzde 15'i ilk kaydedildikleri ülkeye gönderilmiş durumda. Merkel'in mektubunda bahsedilen anlaşmayla bu rakamın hızla artması bekleniyor.

Almanya'da sığınmacıların toplandığı kabul merkezlerinden en büyükleri, bu kişilerin durumları incelenirken tutulacağı yer olacak.

Almanya halihazırda Yunanistan ve İspanya ile geri kabul anlaşmaları imzalamış durumda.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, sığınmacı politikaları konusunda ağır şekilde eleştirdiği Merkel'i onun rızası olmadan Almanya'nın güney sınırını kapatmakla tehdit etmişti.

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