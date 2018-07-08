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148 kişi KHK ile görevlerine iade edildi

148 kişi KHK ile görevlerine iade edildi.19174
  • Giriş : 08.07.2018 / 08:17:00

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 148 personel kamudaki görevlerine iade edildi.

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OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile 148 kişi ilgili kanun  hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun eki listelerin ilgili sıralarından  çıkarılarak kamudaki görevlerine iade edildi. İlgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun hükümleri,  bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte  ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan  kalkmış sayılacak.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün  içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak. Bu kapsamda göreve  başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe  kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir  tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu  görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim  durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara  atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek. Buna ilişkin işlemler ilgili  bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.

İade edilen kişilerin kurumlarına göre dağılımları şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığı 30, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 1,  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 1, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 1,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 6, Milli Eğitim Bakanlığı 1, Kara Kuvvetleri  Komutanlığı 58, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 27, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15,  Yükseköğretim Kurumları 8."

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