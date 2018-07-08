148 kişi KHK ile görevlerine iade edildi
OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile 148 kişi ilgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılarak kamudaki görevlerine iade edildi. İlgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak.
Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek. Buna ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.
İade edilen kişilerin kurumlarına göre dağılımları şöyle:
"Diyanet İşleri Başkanlığı 30, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 1, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 1, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 1, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 6, Milli Eğitim Bakanlığı 1, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 58, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 27, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15, Yükseköğretim Kurumları 8."
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