Facebook Twitter Rss

15 Boğaziçi üniversiteli için tutuklama

15 Boğaziçi üniversiteli için tutuklama.18980
  • Giriş : 04.04.2018 / 11:19:00
  • Güncelleme : 04.04.2018 / 12:14:43

15 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi için savcılık kararını bildirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

İslam Araşturmaları öğrencilerinin Afrin operasyonuna destek olarak lokum dağıtması sırasında olay çıkaran 15 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi için savcılık kararını bildirdi.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’ne İslam Araştırmaları Kulübü öğrencilerinin Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için lokum dağıttığını belirtilerek, “Gayet insani duygularla düzenlenen lokum dağıtım, etkinliği esnasında şüphelilerin barışçıl bir biçimde etkinlik yapan öğrencilere saldırarak fiziksel şiddet uygulamaya çalışmaları neticesinde meydana gelen arbede üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” denildi.

“TESADÜFEN KALABALIĞIN ARASINDA KALDIK. EYLEME KATILMADIK”

Şüphelilerin, “Saray savaş halklar barış istiyor” şeklinde slogan attığına değinilen sevk yazısında, “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” şeklinde pankart açıldığı belirtildi. Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerde, tesadüfen eylem sırasında oradan geçtikleri, kalabalık arasında kaldıkları, slogan atmadıkları yönünde ifade verdiği belirtilen sevk yazısında, “Görüntü tespit tutanaklarının yapılan incelemesi sonucunda şüphelilerin suçtan kaçmak için yalan beyanda bulundukları tespit edilmiştir” denildi.

"ÖRGÜTÜN STRATEJİSİ DOĞRULTUSUNDA DAVRANDILAR"

Yazıda, "şüphelilerin PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün genel tavrı ve stratejisi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni bölgede işgal gerçekleştiren, şiddet uygulayan, bu suretle gayri meşru faaliyette bulunan gayri meşru güç olarak gösterme çabasında olduğu" belirtildi.

“MASUM ÖĞRENCİ GRUBU GİBİ GÖSTERİLMEK İSTENİYORLAR”

Suçlamaya konu olan eylemin, “Üniversite içerisinde masum bir öğrenci grup tarafından, masum duygularla gösterilen demokratik tepki olarak” gösterilmek istendiği anlatılan sevk yazısında savcılık, “Asıl amaç grubun organik bağlar içerisinde olduğu terör örgütlerinin yönetimlerini meşru göstermeye yönelik kamuoyu oluşturmaya dair eylemler olduğu sabittir” denildi.

Şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni itibarsızlaştırmak, toplumda kargaşa yaratmak, uluslararası kamuoyu oluşturmak, barış ve huzur ortamını bozmayı amaçladıkları anlatılarak, “PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün ise cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek terör örgütünün propagandasını yaptıkları anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada cezanın üst sınırı dikkate alınarak tutuklanmaları talep edildi.

HÜRRİYET

Soylu: 13 bin polis alınacak

Rus istihbaratından Türkiye açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rus istihbaratından Türkiye açıklaması

Rus istihbaratından Türkiye açıklaması

Rus istihbaratından Türkiye ile ilgili kritik bir açıklama geldi.

Soylu: 13 bin polis alınacak

Soylu: 13 bin polis alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 bin polis memuru alınacağını bildirdi.

 

Erdoğan ve Putin temel atacak!

Erdoğan ve Putin temel atacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin bugün törende buluşacak.

Amerika'dan Gülen açıklaması

Amerika'dan Gülen açıklaması

ABD Adalet Bakanlığı, Karlov suikastı ve Fethullah Gülen ile ilgili açıklama yaptı.

 

Hacettepe'de FETÖ operasyonu

Hacettepe'de FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde operasyon düzenlendi.

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya